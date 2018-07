Bonjour de Berlin

Nach zwei Ruhetagen rollt der Ball heute wieder bei der WM in Russland. Und der Tag steht ganz klar im Zeichen des Bruderduells - oder wie es die "L'Equipe" ausdrückt: das wichtigste Derby ihrer Geschichte. Um 20 Uhr trifft das große Frankreich auf das kleine Belgien. Ganz so klar, wie das vielleicht klingt, ist die Favoritenrolle aber nicht verteilt. Die Belgier um Kevin De Bruyne, Eden Hazard und Romelu Lukaku haben das "Geheim-" in ihrem Status als Geheimfavorit spätestens mit dem Sieg gegen Brasilien abgelegt und gehen selbstbewusst ins Halbfinale. Das gilt aber auch für Frankreich. Nach der Niederlage im EM-Finale vor zwei Jahren will die Grande Nation den ersten Titel seit 2000 holen. Wir halten Sie hier den gesamten Tag auf dem Laufenden über das WM-Geschehen.