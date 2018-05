Die Saison ist gelaufen. Doch bei Hertha BSC wird es in dieser Woche trotzdem noch einmal ernst. Für Berlins Fußball-Bundesligisten geht es darum, wo er seine Heimspiele in Zukunft austragen wird. Auf der Mitgliederversammlung am Montag will die Vereinsführung über die Pläne für ein neues, reines Fußballstadion im Berliner Olympiapark informieren.

Tagesspiegel | Michael Rosentritt