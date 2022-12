380.000 Euro für Arbeitsmigranten Niederländer versteigern Trikots – und spenden Erlös nach Katar

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist Geschichte. Nachdem Deutschland bereits in der Vorrunde ausgeschieden war, sicherte sich Argentinien in einem packenden Finale am Sonntag nach Elfmeterschießen gegen Frankreich den WM-Titel. Überraschungsteam Marokko unterlag im Spiel um Platz 3 am Samstag Kroatien und wurde Vierter.

Das Wichtigste zur WM auf einen Blick:

