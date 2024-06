Auch Gündogan fit Nagelsmann schickt gegen Ungarn die eingespielte DFB-Elf aufs Feld

Nach dem überzeugenden 5:1-Auftaktsieg in die Fußball-Europameisterschaft gegen Schottland wartet am Mittwochabend (18 Uhr) Ungarn auf die deutsche Nationalmannschaft. Die Ungarn stehen nach der Niederlage gegen die Schweiz schon unter Druck. Verfolgen Sie das Spiel in unserem Ticker unten.