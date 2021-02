Warten bei Torunarigha Bei Jordan Torunarigha gibt es noch keine abschließende Diagnose zu seiner im Spiel gegen Bayern München erlittenen Verletzung. Wegen des großen Hämatons im Hüftbereich werde dies auch noch einige Tage dauern, sagte Hertha-Trainer Pal Dardai am Montagnachmittag. "Aber Jordan hat vorhin in der Kabine gute Laune gehabt", berichtete Dardai. Sollte beim Innenverteidiger eine Sehnenverletzung diagnostiziert werden, "würde es lange dauern", so Dardai.

Wegen des Wintereinbruchs hat der Trainer seine Pläne umgestellt. Am Montag wurde drin trainiert, am Dienstag will er wahrscheinlich auf dem zweiten Trainingsplatz Schneefußball spielen lassen, bevor dann in den weiteren Tagen bis zum Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart wieder spezifischer trainiert wird. "Das Wetter wird kein Alibi sein. Wir werden gut vorbereitet sein", kündigte Dardai mit Blick auf das Spiel beim VfB am Samstag an.