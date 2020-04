Arne Friedrich bleibt dabei

Bis zum Sommer, das sei Michael Preetz zufolge klar. Er könne sich "den Arne" aber auch in einer Rolle in den kommenden Jahren vorstellen. Die Gespräche über eine längere Zusammenarbeit werde in den kommenden Wochen intensiviert. Preetz hofft jedenfalls, dass Arne Friedrich an Bord bleibt. Und auch Bruno Labbadia werde sich mit Friedrich noch am Montag persönlich austauschen. Er möchte ihn wenn möglich, sehr eng an der Mannschaft dran haben.