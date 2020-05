Die Personalsituation bei Hertha BSC scheint sich etwas zu entspannen. Per Skjelbred, der am Samstag im Spiel gegen den FC Augsburg in der zweiten Halbzeit wegen Knieproblemen ausgewechselt werden musste, geht es nach eigenen Angaben wieder besser. Das berichtete Trainer Bruno Labbadia am Sonntag in einem Mediengespräch.



Niklas Stark konnte große Teile des Spielersatztrainings für die Reservisten mitmachen. Auch sein Innenverteidigerkollege Karim Rekik ist inzwischen nicht mehr weit vom Einstieg ins Mannschaftstraining entfernt. Während der Rest der Mannschaft am Dienstagvormittag frei hat, sollen Stark und Rekik eine Extraeinheit bestreiten. Anschließend wird entschieden, ob sie am Nachmittag bereits wieder mit dem Team trainieren können. Marius Wolf hat am Sonntag im Kraftraum gearbeitet. Ob Thomas Kraft als Ersatztorhüter zur Verfügung steht, ist fraglich. Er klagt immer wieder über Rückenprobleme.

Auch bei Marvin Plattenhardt und Matheus Cunha, die gegen Augsburg beide wegen einer leichten Gehirnerschütterung passen mussten, gibt es Entwarnung. Sie haben keine Probleme mehr. Ob sie schon am Dienstag wieder mittrainieren können, hängt allerdings von einer abschließenden ärztlichen Untersuchung ab.