Vier Hertha-Testspiele terminiert

In bei der Vorbereitung auf die am 18. September startende Saison werden die Berliner mindestens vier Testspiele bestreiten. Am kommenden Freitag tritt die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia um 18.00 Uhr beim französischen Erstligisten AS Saint-Étienne an. Den bisherigen Abschluss der Testspielserie bildet das Spiel am 5. September beim Hamburger SV. Bei diesem Spiel werden allerdings in der FIFA-Abstellungsperiode die Nationalspieler fehlen.



Dazwischen ist Hertha im Amateurstadion am 14. August Gastgeber für den Drittligisten Viktoria Köln (16.00 Uhr). Am 27. August ist die PSV Eindhoven zu Gast im Olympiapark. Gegen den niederländischen Traditionsverein tritt Hertha gleich zwei Mal an (15.00 und 17.00 Uhr). Die Testspiele im Amateurstadion werden ohne Zuschauer ausgetragen.