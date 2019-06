Halbzeit in Rennes

Drei Minuten Nachspielzeit sind vorbei, nach der ersten Hälftes steht es 1:1 im WM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Schweden. Die Deutschen haben gut begonnen, hübsch kombiniert und sind so auch durch Lina Magull in Führung gegangen. Schweden hat dann aber nach und nach mehr Zug entwickelt und vor allem mit direkten Bällen in die Tiefe für viel Gefahr gesorgt - Sofia Jakobsson konnte schnell wieder ausgleichen. Noch ist aber alles drin für das DFB-Team in der Bretagne. Man könnte auch sagen: Deutschland noch im Rennes.