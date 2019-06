Argentinien und Schottland wollen noch ins Achtelfinale - Deutschland trainiert in Grenoble Am Mittwochmorgen ist für die deutsche Mannschaft eine Indoor-Krafteinheit geplant. Mittags (13.45 Uhr) steht die Pressekonferenz mit Mittelfeldspielerin Lina Magull und Verteidigerin Carolin Simon auf dem Programm. Für 17.15 Uhr ist eine Einheit auf dem Trainingsgelände Paul Bourgeat in Gieres angesetzt.

Am Dienstagnachmittag hatte der DFB-Tross sein viertes WM-Quartier im Grand Hotel von Uriage-les-Bains bezogen, einem Kurort unterhalb des Skigebiets Chamrousse. Auf wen das deutsche Team am Samstag (17.30 Uhr) im Achtelfinale im Stade des Alpes von Grenoble trifft, steht noch nicht fest.

Für Spielführerin Alexandra Popp würde ein Einsatz in der Partie den 100. Länderspiel-Einsatz bedeuten. Damit würde sie diese Marke als 26. deutsche Fußballerin erreichen. „Wir haben tatsächlich schon darüber gesprochen. Ich freue mich dazuzugehören“, sagte die 28 Jahre alte Angreiferin vom VfL Wolfsburg mit Blick auf das Jubiläum.

Und sonst?

In der Gruppe D stehen am Mittwoch (zeitgleich um 21.00 Uhr) die letzten beiden Spiele an. Japan trifft in Nizza auf England. Beide Teams sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Schottland spielt in Paris gegen Argentinien. Den Südamerikanerinnen würde ein Punkt zum Weiterkommen reichen. Der noch punktlose WM-Neuling Schottland hätte höchstens im Falle eines Sieges noch eine Chance auf den Einzug in die Runde der letzten 16. (dpa)