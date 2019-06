Drama in Rennes!

Chile geht in der Schlussphase mit 2:0 in Führung und hat dann per Elfmeter sogar die Chance auf das 3:0, das zum Einzug ins Achtelfinale reichen würde - doch Francisca Lara nagelt den Ball vom Punkt aus an die Latte! Das war die Riesenchance aufs Achtelfinale, aber noch ist das Spiel nicht durch, ein paar Minuten samt Nachspielzeit bleiben den Chileninnen noch. Gibt es wieder so ein Finish wie vorhin zwischen Kamerun und Neuseeland?