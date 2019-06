Umzug nach Montpellier

Die deutschen Fußballerinnen brechen am Donnerstag zu ihrem dritten WM-Etappenziel auf. Um 14.00 Uhr geht es mit einem Charter-Flug von Lille nach Montpellier, wo die Mannschaft gegen 15.30 Uhr landen soll. In der südfranzösischen Stadt unweit der Mittelmeerküste ist sie im Hotel „Crowne Plaza“ untergebracht. Am Montag (18.00 Uhr) steht dort das letzte Gruppenspiel gegen Südafrika auf dem Programm. Schon mit einem Unentschieden wäre das deutsche Team als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifiziert. Diese gute Ausgangsposition verschaffte sich die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg am Mittwoch mit einem Sieg über Spanien."Zwei Spiele, zwei Siege. Diese sechs Punkte kann uns keiner mehr nehmen“, sagte die Bundestrainerin. „Ich bin total stolz auf die Mannschaft. Sie musste an ihre Grenzen gehen, und ist an ihre Grenzen gegangen.“