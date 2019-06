Ex-Trainerin Jones sorgt für Störfeuer

Rein sportlich sollte der Tag für die deutschen Frauen heute ohne Randerscheinungen über die Bühne geben. Abseits des Platzes ist das nicht so, dafür sorgt eine ehemalige Bundestrainerin. Die Steffi Jones beklagt fehlende Unterstützung durch den Verband während ihrer 19-monatigen Amtszeit, die letztlich zum Aus geführt haben soll. „Für mich fühlte es sich so an, als ob alle froh waren, dass ich versage", sagte Jones dem "Spiegel". Im März vergangenen Jahres trennte sich der DFB von ihr. Die Zeit als Bundestrainerin bezeichnete sie als „die schwerste in meiner Karriere, weil sie von Anfang von Neid und unter Missgunst geprägt war“. Alle wollten sich bestätigt sehen, dass sie versage. „Da kämpft man gegen Windmühlen, die man nicht besiegen kann.“