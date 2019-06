Halbe Hähnchen und ganze Schweinshaxen drehen sich in einem Imbisswagen vor der Postfiliale in der Bahnhofsstraße. „Wo man Bayern noch schmecken kann und der Genuss schon fast zur Sünde wird", steht als Werbespruch auf dem Wagen. Das also ist Grassau am Chiemsee. Ab vier Euro lässt sich hier sündigen, jedenfalls in der Bahnhofstraße.

Tagesspiegel | David Joram