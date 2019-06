Heimvorteil für Marozsan

Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan geht voller Vorfreude und mit einem Heimvorteil in die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. „Es ist für mich absolut was Besonderes“, sagte die 27 Jahre alte Regisseurin vom französischen Champions-League-Sieger Olympique Lyon am Donnerstag in DFB-Quartier in Bruz. „Ich spiele jetzt seit drei Jahren hier. Und Frankreich ist ein Stück Heimat für mich.“