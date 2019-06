Schweden ist der Wunschgegner Auch wenn sich die deutschen Fußball-Frauen ihren Viertelfinalgegner nicht aussuchen können: Die Schwedinnen wären ihnen tendenziell lieber. „Ich habe immer gute Erfahrungen gegen Schweden gemacht“, sagte Spielführerin Alexandra Popp. Und Torhüterin Almuth Schult erklärte, sie spiele gerne gegen Schweden, weil sie dann ihre langjährige Wolfsburger Teamkollegin Nilla Fischer wiedersehe. Turnierspiele gegen Schweden hätten ohnehin „eine kleine Tradition“, sagte Schult. Schweden und Kanada ermitteln am Montag in Paris (21.00 Uhr) den Gegner der DFB-Elf für das Viertelfinale. Das wird dann am kommenden Samstag (18.30 Uhr) in Rennes ausgetragen. Beide Teams gewannen in der Vorrunde jeweils zwei Spiele, verloren einmal und zogen als Gruppenzweite in die Runde der letzten 16 ein. (dpa)