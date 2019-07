Nach etwas über einer halben Stunde war die Zeit für ein kleines Ständchen im großen Stadion gekommen. Die zahlreich zum WM-Halbfinale der US-Fußballerinnen gegen England gekommenen USA-Fans stimmten es an. „Happy birthday to you", sangen sie in Lyon, glücklich und vergnügt. Soeben hatte ihre Kapitänin Alex Morgan, das Geburtstagskind, vor 53 000 Zuschauern zum 2:1 eingeköpft.

Tagesspiegel | David Joram