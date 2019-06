Spanien besiegt Südafrika 3:1

Auch Spanien ist in der deutschen Gruppe B holprig in die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich gestartet. Die Spanierinnen besiegten am Samstagabend den WM-Neuling Südafrika in Le Havre mühevoll mit 3:1 (0:1). Die Afrikanerinnen gingen durch Thembi Kgatlana in der 25. Minute sogar in Führung, ehe Spanien die Partie durch zwei von Jennifer Hermoso verwandelte Strafstöße (69./Handelfmeter, 82./Foulelfmeter) noch drehte. Lucia Garcia (89.) stellte den Endstand her. Spanien ist am kommenden Mittwoch in Valenciennes der nächste deutsche Gegner, Südafrika trifft am Donnerstag in Paris auf China. (dpa)