Das vorweggenommene Finale? Frankreich gegen USA im WM-Viertelfinale. Klingt ein bisschen nach Finale. „Ich kann es kaum abwarten“, sagte US-Stürmerstar Alex Morgan vor dem Viertefinal-Duell mit den Gastgeberinnen am Freitag (21 Uhr) in Paris. Der Prinzenpark ist ausverkauft, hohe Einschaltquoten sind garantiert. Die Trainerin des Rekordweltmeisters und Titelverteidigers, Jill Ellis, mutmaßt sogar: „Es ist das wohl derzeit größte Spiel im Frauenfußball.“ Die US-Frauen kassierten in den zurückliegenden 42 Länderspielen nur eine Niederlage: Im Januar unterlagen sie im Testspiel Les Bleues. Mit großem Respekt begegnen sich die Protagonisten. Tobin Heath lobt Frankreichs Starspielerin Henry, mit der sie bei den Portland Thorns kickte: „Sie ist fantastisch. Ich würde sie als eine der besten, wenn nicht sogar als beste Spielerin der Welt bezeichnen.“ (mit dpa)