In diesem Blog informieren wir Sie vom Eröffnungsspiel der WM der Frauen bis zum Finale und natürlich speziell von den Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Tagesspiegel-Reporter Laurenz Schreiner ist in Frankreich vor Ort und schickt seine Eindrücke sowie seine Kolumne "Tour de France" in die Heimat. Visuelle Eindrücke aus Frankreich können Sie auch unserem Instagram-Account entnehmen.