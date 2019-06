Siegen für Olympia Für das deutsche Team geht es im Viertelfinale gegen Schweden nicht nur um die WM, sondern auch darum, die Chance auf die Olympia-Teilnahme im kommenden Jahr zu wahren. Die Qualifikation für Olympia hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor der WM als Minimalziel ausgegeben.

Europa hat bei den Sommerspielen 2020 drei Startplätze, die an die drei besten Teams des Kontinents bei der Fußball-WM gehen. Durch den Achtelfinal-Sieg der Niederlande gegen Japan (2:1) am Mittwochabend kommt es in der nächsten Runde des Turniers gleich zu drei rein-europäischen Duellen. Erstmals stehen bei einer Frauen-WM gleich sieben Teams aus Europa im Viertelfinale.



Sollte Gastgeber Frankreich seine Partie gegen die USA am Freitag nicht gewinnen, wären die drei europäischen WM-Halbfinalisten in Tokio dabei. Setzt sich die Équipe tricolore gegen die favorisierten Amerikanerinnen durch, würden die Olympia-Tickets an die Sieger der Halbfinals und den Gewinner des Spiels um Platz drei vergeben werden. 2016 hatte Deutschland in Rio die Goldmedaille gewonnen. (mit dpa)