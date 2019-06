Was geht beim deutschen Team?

Der DFB-Tross ist schon am Sonntag von Grenoble nach Rennes gereist. Dort findet das Viertelfinale statt. Am Montagmorgen steht eine Aktivierungseinheit auf dem Trainingsplatz am Teamhotel auf dem Programm. Mittags stellen sich Melanie Leupolz und Lena Oberdorf auf der DFB-Pressekonferenz den Journalistinnen und Journalisten. Am Nachmittag steht dann noch eine nicht-öffentliche Indoor-Krafteinheit auf dem Programm. (dpa)