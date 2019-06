Marozsan fällt aus Die deutschen Fußball-Frauen müssen in ihrem zweiten Spiel bei der WM in Frankreich auf Spielmacherin Dzsenifer Marozsan wegen einer Fußprellung verzichten. „Dzsenifer wird gegen Spanien definitiv nicht spielen“, sagte Co-Trainerin Britta Carlsen am Dienstag im „Morgenmagazin“ der ARD. Weitere Informationen soll es auf der Pressekonferenz mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg um 11 Uhr geben. Die DFB-Auswahl trifft am Mittwoch in Valenciennes auf Spanien. Die 27 Jahre alte Marozsan vom Champions-League-Sieger Olympique Lyon hatte beim 1:0-Sieg im ersten Gruppenspiel gegen China am Samstag arge Blessuren davongetragen. Der rechte Fuß war danach stark geschwollen. (dpa)