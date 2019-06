Halbzeit: Frankreich 0, USA 1 Pause in Paris. Frankreich liegt 0:1 zurück, weil Megan Rapinoe einen Freistoß so passgenau ins Tor trat wie sie sonst ihre Meinung vertritt. Von den Gastgeberinnen muss mehr kommen. Ansehnlich ist ihr Spiel, aber insgesamt viel zu ungefährlich. Naeher verbringt im US-Tor einen weitgehend ruhigen Abend. In 15 Minuten geht's weiter.