Bei Marozsan ist Geduld gefragt

Spielmacherin Dzsenifer Marozsan ist nach ihrem Zehenbruch aller Voraussicht nach wieder eine Option. Das bestätigte Bundestrainerin Voss-Tecklenburg am Dienstag noch einmal. Allerdings ließ sie offen, ob die 27-Jährige in der Startelf steht. Man müsse sehen, wie der Zeh auf die Belastung reagiere, wenn Marozsan ins spieltaktische Training einsteige. „Wir werden vielleicht erst am Samstag entscheiden, ob es die Option Dzsenifer Marozsan von Beginn an gibt oder ob wir die Option erst im Laufe des Spiels ziehen wollen“, sagte die Bundestrainerin. Und sie machte auch unmissverständlich klar, was schon vermutet worden war: „Fakt bei Dzsenifer Marozsan ist: Der Zeh ist gebrochen und bleibt gebrochen.“ (mit dpa)