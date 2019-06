17-mal musste der Videoassistent eingreifen Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich hat es in den 36 Gruppenspielen 17 Überprüfungen von Spielszenen durch den Videoassistenten gegeben. Nur bei einer der 17 überprüften Situationen wurde die anfängliche Entscheidung bestätigt, wie die FIFA mitteilte.



Die Überprüfung fraglicher Szenen erfolgte demnach in 13 Fällen auf dem Feld, davon elfmal bei Elfmeterentscheidungen und zweimal bei Abseitssituationen. Viermal habe es ein Einschreiten seitens der VAR gegeben: einmal bei einer Abseitssituation und dreimal bei Torhüterinnen, die sich bei Elfmetern zu früh bewegten. In einem Elfmeterschießen müssen die Keeperinnen nun bei der WM keine Gelbe Karte mehr befürchten, wie das für die Fußball-Regeln zuständige IFAB am Freitag mitteilte. (dpa)