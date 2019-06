Voss-Tecklenburg kündigt kritische Analyse an

In Rennes ist die Enttäuschung bei den deutschen Spielerinnen groß. Verständlich. Nach einer schwungvollen Anfangsphase ging hintenraus kaum noch etwas. Voss-Tecklenburg kündigte eine kritische Analyse an, die sie aber erst mit etwas Abstand vornehmen möchte. "Grundsätzlich gehen wir unseren Weg weiter", kündigte sie an.