Das bringt der heutige WM-Tag Mit Deutschland und Norwegen stehen schon zwei Viertelfinalisten der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen fest. Und heute werden die nächsten beiden gesucht. Zunächst treffen um 17.30 Uhr England und Kamerun aufeinander. Der Sieger dieses Duells in Valenciennes trifft dann in der nächsten Runde auf Norwegen. Um 21 Uhr bekommen es dann die französischen Gastgeberinnen in Le Havre mit Brasilien zu tun. Das deutsche Team macht sich unterdessen auf nach Rennes, der Viertelfinalgegner wird erst am Samstag zwischen Schweden und Kanada ausgespielt.