Polizei ohne Einsätze rund um das Derby Während des Bundesliga-Derbys zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union (4:0) ist es in Berlin nicht zu Fehlverhalten von Fußball-Fans gekommen. Wie die Polizei am Samstagvormittag auf Anfrage mitteilte, hatten die Sicherheitskräfte in der Hauptstadt am Freitagabend keinen entsprechenden Einsatz.



Rund um das Olympiastadion war die Polizei mit einem großen Aufgebot vor Ort und sperrte das Gelände weiträumig ab. Die Partie fand unter den strengen Regeln der Coronavirus-Verordnung statt. Zuschauer waren im Stadion nicht zugelassen.



Beim Spiel der Hinrunde war es am 2. November beim 1:0-Sieg von Union zu Fan-Ausschreitungen im Stadion An der Alten Försterei gekommen. Das Spiel stand damals kurz vor dem Abbruch. Daher war befürchtet worden, dass es diesmal in der Stadt zu Konfrontationen zwischen Hertha- und Union-Anhängern oder Verstößen von Fans gegen die gültigen Kontaktbeschränkungen kommen könnte. (dpa)