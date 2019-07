Hübsche Frauen mit eingemeißeltem Lächeln, die verschwitzten Männern auf dem Siegerpodest ein Küsschen auf die Backe drücken - das ist nicht mehr zeitgemäß und darauf sollte künftig verzichtet werden. Deswegen wollen wir hier gerne einen Aufruf der Fahrradgruppe SHE36 veröffentlichen:

"Wir, Frauen* Fahrradgruppe SHE36, wollen Euch auf unsere antisexistische Demo am kommenden Samstag, den 6.Juli aufmerksam machen und dazu einladen. Die Demo „STOP SEXISMUS IN PROSPORT“ findet am Potsdamer Platz an der Mauer um 12 Uhr mittags statt. Warum: Am diesem Samstag startet die 106.Tour de France Rennen in Brüssel, Belgien. Da wir selbst die 17.000 Unterschriften unserer Petition "Tour de France, get rid of Podium Girls" an die Organisatoren nicht persönlich übergeben können (alle Emails und Aufrufe werden ignoriert), demonstrieren wir einfach auf der Potsdamer Platz, wo die 74. Tour de France im Jahr 1987 startete.