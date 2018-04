Nachdem ein 69-Jähriger Radfahrer, der am Sonntag schwer gestürzt war, am Dienstag im Krankenhaus verstarb, hat der Volksentscheid Fahrrad für den Mittwoch, 17.30 Uhr, an der Unfallstelle zu einer Mahnwache aufgerufen. Der ADFC wird ein weißes Geisterfahrrad aufstellen. „Wir werden Gedenken und unserer Trauer Ausdruck verleihen. Den Angehörigen und Freund*innen des Getöteten sprechen wir unser tiefes Mitgefühl aus“, schreiben die Rad-Aktiven auf ihrer Facebook-Seite. „Wir fordern, dass in ganz Berlin endlich gehandelt wird und die Verkehrssicherheit von ungeschützten Verkehrsteilnehmer*innen ganz oben auf der politischen Agenda ankommt“, heißt es weiter.

Der 69 Jahre alte Mann war Polizeiangaben zufolge am Sonntag auf der Königin-Luise-Straße unterwegs, als ihm eine aus der Straße Im Gehege kommende Autofahrerin die Vorfahrt genommen haben soll. Der Radfahrer bremste scharf, stürzte und erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er am Unfallort reanimiert werden musste. Gegen die Autofahrerin wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Auf Nachfrage vermochte die Polizei am Mittwoch weder zu sagen, ob der Radfahrer einen Helm trug, noch, ob er auf der Fahrbahn oder auf dem sehr schmalen, nicht benutzungspflichtigen Uralt-Radweg der Königin-Luise-Straße fuhr. Der 69-Jährige ist der neunte Mensch, der seit Jahresbeginn auf Berlins Straßen starb. Drei der Opfer waren mit dem Rad unterwegs.