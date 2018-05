Von Henrik Hoelzmann

Vögel zwitschern, die Sonne sucht sich ihren Weg

durch die dichten dunkelgrünen Bäume, die Kopfsteinpflasterstraße ist links und rechts von alten, großen Villen geschmückt. Wir befinden uns in Lichterfelde, in der Ringstraße genauer gesagt. Bis zum Hindenburgdamm bietet diese Straße einen filmreifen Anblick. Die Bäkestraße, die den Teltowkanal überquert, steht dem in nichts nach. Biegt man hier links zum Fahrradweg entlang des Kanals ab, bekommt man das Gefühl, sich in einem Dschungel aufzuhalten: Bäume und Büsche wachsen eng an den Weg heran, es ist still, gelegentlich begegnet man einem Jogger. Der Weg führt weiter vorbei am Schlosspark, wo man vergeblich ein Schloss sucht. Doch beim zweiten Blick kann man ein kleines gelbes Gutshaus am Hindenburgdamm erkennen. Als nächstes kommt man am Charité-Campus Benjamin Franklin mit seinem Hubschrauberlandeplatz vorbei. Ab und an wird man hier sogar Zeuge spektakulärer Landungen. Das Fahrradfahren wird dann allerdings durch den aufkommenden Wind erheblich erschwert.