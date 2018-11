Die Deutsche Bahn & Hermes -

das Radtransport-Duo des Grauens

Das Rad in der Deutschen Bahn mitnehmen, das klappt nicht immer. Besonders nicht in der Ferienzeit. Oder auch, weil „Buchungsfehler“ vorliegen, wie mit ein freundlicher Schaffner kürzlich auf der Strecke zwischen Berlin und Oldenburg Auskunft gab. Ich staunte nämlich über ein leeres Fahrradabteil – weil da hatte es bei meinem Online-Buchungsversuch doch geheißen: Alles ausgebucht. „Da gibt es häufig Beschwerden“, sagte der Herr von der Deutschen Bahn (DB). Ach so. Na gut, wenn es denn ausgebucht ist oder zumindest virtuell ausgebucht ist, besteht noch die Möglichkeit, der Fahrradverschickung, hier kooperiert die Bahn mit „Hermes“. Vor den Sommerferien nutzten wir diese Möglichkeit. Die freundliche Dame vom DB-Callcenter sagte meiner Lebensgefährtin am Telefon, das laufe alles ganz sicher. Die Räder würden in speziellen Taschen verpackt reisen. Kostete ja auch immerhin gut 90 Euro.

Das beruhigte uns, zumal wir ja eine drei Wochen lange Fahrradtour durch die Niederlande vor uns hatten. Dafür also verschickten wir dann unsere Räder von Berlin nach Kleve, unweit der niederländischen Stadt Nijmegen gelegen. Zwei Tage vor dem Liefertermin wurden die drei Räder bei uns in Berlin abgeholt, da wurde mir schon etwas mulmig. Der Hermes-Mitarbeiter war der deutschen Sprache nicht mächtig, verstand meine Einwände nicht, als er die Räder einfach quer und gesichert quer und nur auf die Ständer gestützt in seinen Bully stellte. Von Fahrradtaschen keine Spur, bevor ich mich versah, fuhr er weg. Ich betete. Es half nicht. Zwei Tage später kamen die Räder in Kleve an. Jetzt in Taschen verpackt, der Fahrer lud schnell aus und hatte es eilig. Die Räder von meiner Frau und meinem Sohn waren auf den ersten Blick in Ordnung. Bei meinem Rad aber waren sämtliche Brems- und Schaltkabel aus der Fassung, der Sattel hatte einen Riss, das Hinterrad war ein Ei.



Der Fahrer verband mich per Telefon mit seinem Chef, der sagte mir, das Rad sei bereits kaputt in seinem Lager angekommen. Am Ende sagte mit der Fahrer von "Hermes": „An ihrer Stelle würde ich auch kein Rad mit Hermes verschicken.“

Ich bekam eine – verdreckte – Postkarte, auf der ich dann bei Hermes reklamieren sollte. Habe ich gemacht und bis heute keine Antwort bekommen. Das Fahrrad war im Eimer, nach dem Urlaub habe ich eines neues Hinterrad einsetzen lassen und andere kleine Defekte beheben lassen, was dann noch mal 106,85 Euro kostete beim Händler. Der Reparateur sagte mir: „So wie das Rad aussieht, haben die das richtig belastet von der Seite. Das ist nicht nur einmal umgefallen.“ Doppelt ärgerlich insofern, als dass ich das Rad vor dem Urlaub erst hatte überholen lassen beim Händler.