Schluss für heute

So, liebe Leserinnen und Leser, liebe Hertha-Fans. Das war es soweit mit dem dritten Trainingslagertag in Neuruppin. Eine schweißtreibende Einheit geht vorbei, an der Seitenlinie warten schon Erfrischungsgetränke auf die Berliner Profis. Wir melden uns morgen wieder aus dem Brandenburgischen und berichten, was am vierten Trainingslagertag passiert. In diesem Sinne: einen schönen Abend und ein schönes Wochenende, bis morgen!