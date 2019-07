Covic will auf junge Spieler setzen Trainer Ante Covic hat sich erneut dafür ausgesprochen, trotz der Einnahmen von mindestens 125 Millionen Euro durch einen Investor bei Hertha weiter auf junge Spieler zu setzen. „Ich komme aus dem Nachwuchsbereich und werde einen Teufel tun, unseren Nachwuchs zu vernachlässigen“, sagte der Nachfolger von Pal Dardai. „Die Philosophie steht.“ Das Geld von der Beteiligungsgesellschaft Tennor, die 37,5 Prozent am Hauptstadtclub erwirbt, ermögliche, „uns vielleicht mal in einem höheren Regal zu bedienen“, sagte der frühere U23-Coach von Hertha. „Aber wir sind besonnen und werden keine dummen Sachen machen.“ (mit dpa)