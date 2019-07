Lazaro mit Österreich erfolgreich

Valentino Lazaro hat Österreich zum Sieg in der EM-Qualifikation in Nordmazedonien geführt. Der Nationalspieler von Hertha BSC erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 in der 39. Minute, nachdem die Gastgeber in Führung gegangen waren. In der zweiten Hälfte drehten der frühere Bremer Marko Arnautovic (62./Foulelfmeter/82.) und Konrad Laimer von RB Leipzig (86.) den Rückstand gänzlich. Durch den Sieg pirscht sich Österreich bis auf einen Punkt an das zweitplatzierte Israel heran, das 0:4 (0:1) gegen Polen verlor. (mit dpa)