Lukebakio-Deal vor Abschluss

Dass der belgische Stürmer vom FC Watford zu Hertha wechseln soll, ist ja kein Geheimnis mehr und hängt nur noch an Formalitäten. Die könnten heute oder spätestens am Freitag erledigt sein, "Bild" zufolge soll der 21-Jährige noch am Donnerstag den Medizincheck in Berlin absolvieren und spätestens morgen einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Die Ablösesumme soll bei etwa 20 Millionen Euro liegen.