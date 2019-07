Abpfiff in Aue: Hertha verliert 1:4

Das hatte sich Ante Covic sicher ganz anders vorgestellt: Hertha BSC verliert das vierte Testspiel der Vorbereitung beim Zweitligisten Erzgebirge Aue. 1:4 heißt es nach 90 Minuten aus Sicht der Gäste, die bereits zur Pause mit 0:3 in Rückstand lagen. Nach dem Seitenwechsel erzielte Davie Selke immerhin den Ehrentreffer für die Berliner. Am Donnerstag um 15 Uhr empfängt Covic seine Profis wieder in Berlin zum Training. Das nächste Testspiel findet am Samstag beim VfL Bochum statt, Anpfiff ist dann erneut um 18 Uhr.