Blauer Himmel, Sonnenschein und 32 Grad - die Spieler von Hertha BSC hätte es deutlich härter treffen können zu Beginn ihres Trainingslagers in Stegersbach im Burgenland.





Am Mittwochmorgen ging es los vom Flughafen Tegel, am Mittag hatte der Berliner Tross via Wien sein Ziel erreicht. Um 17 Uhr steht für das Team von Ante Covic dann die erste Trainingseinheit an. Eine Woche bleibt Hertha in Stegersbach. Neben, in der Regel zwei Trainingseinheiten pro Tag, stehen auch zwei Testspiele an: gegen Fenerbahce Istanbul (Donnerstag) und gegen West Ham United (Dienstag).