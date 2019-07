Am ersten Tag in Stegersbach hat Trainer Ante Covic zwei Mannschaften auf kleinem Feld gegeneinander spielen lassen. Es traten an: Blau gegen Orange. Nur Vladimir Darida trug Gelb, was ihn stets als Spieler jener Mannschaft auswies, die gerade den Ball hat. Am Ende gewann Blau recht deutlich, unter anderem weil Darida ein Tor erzielt hatte.

Tagesspiegel | Stefan Hermanns