Die Saison ist vorbei, doch es geht immer weiter



Irgendwie ist es ja traurig, dass die Saison zu Ende geht. Das ist wie in der Oberstufe am letzten Tag vor den Ferien: So richtig geil war die Spielzeit nicht, aber es war schön, dabei gewesen zu sein.

Jetzt ist Zeit, die Eintrittskarten zu sortieren und die Trikots zu waschen. Bis zum 16. August, dem Beginn der Saison 2019/2020, muss aber niemand auf Fußball verzichten. Im Juni spielt die deutsche Nationalmannschaft der Frauen um den WM-Titel in Frankreich. Außerdem gibt es ja noch die Relegationsspiele – vielleicht mit dem 1. FC Union?

Hier im Blog versorgen wir Sie sowieso den ganzen Sommer und Winter mit allen Infos zur Hertha, der USA-Reise und zum neuen Trainer Ante Covic.



Weiter, immer weiter, wie ein großer Fußballphilosoph einst sagte.



Für heute ist es aber erst mal gut mit Fußball. Wir in der Redaktion spielen jetzt noch mal die Weißbierduschen der Bayern nach und wünschen Ihnen einen schönen Abend!