0:1 - Stark trifft ins eigene Tor!

Levin Ötzunali lässt Jordan Torunarigha an der Strafraumgrenze mit einer einfach Körpertäuschung ins Leere rutschen und zieht ab. Sein Schuss würde meterweit links am Tor vorbeifliegen, doch Niklas Stark springt in den Schuss und köpft ihn mitten ins eigene Tor. Rune Jarstein ist ohne Chance.