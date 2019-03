Und Schluss

In der Gästekurve jubeln sie: "Deutscher Meister wird nur der BVB", skandieren die mitgereisten Anhänger in schwarz-gelb. Sagen wir mal so: Die Chancen auf den Titel sind durch Sanchos zweites Tor nicht gesunken, im Gegenteil. Im Olympiastadion jedenfalls ist Schluss. 3:2 für die Gäste. Unsere Hertha-Reporter Stefan Hermanns und Michael Rosentritt begeben sich auf Stimmenfang und halten Sie auf dem Laufenden.