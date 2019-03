Favre: "Das Spiel war verrückt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Es war spannend für alle. Am Ende haben wir verdient gewonnen, wir hatten mehr Torchancen. In der ersten Halbzeit war Hertha besser. Das war taktisch clever. Wir hatten Mühe, zu wenig Ballbesitz. Hertha war sehr, sehr gut heute Abend."

Dardai: "Wir haben sehr gut, sehr gut verteidigt. Es war sehr unangenehm für Dortmund. Es war ein klarer Elfmeter. Wer weiß, was dann passiert wäre. Nach der Roten Karte war Dortmund so stark, dass es in der Luft lag: Wann kommt das Siegtor. Natürlich ist es schmerzhaft, aber es war ein tolles Spiel. Die Mannschaft hat Potenzial nach oben. Aber in letzter Zeit hatte die Mannschaft ein bisschen Pech. Dann ist das auch Pech."