Der Trainer II

Lucien Favre ist in Berlin natürlich ein sehr guter Bekannter. Von Juli 2007 bis Ende September 2009 coachte der 61-Jährige die Hertha. Seine Bundesliga-Bilanz bei den Berlinern ist positiv: 75 Spiele, 32 Siege, 29 Niederlagen, 14 Unentschieden.

Nach seiner Berliner Zeit trat Favre achtmal gegen die Hertha an (inklusive Pokal) und gewann davon fünfmal. Hinzu kommt ein weiterer Sieg aus der Saison 2001/2002, als er mit Servette Genf in der dritten Runde des Uefa-Cups 3:0 in Berlin gewann (das Hinspiel endete 0:0). Verloren hat Favre in insgesamt zehn Duellen gegen die Berliner erst einmal - 0:1 am 19. Oktober 2013 mit Borussia Mönchengladbach im Olympiastadion. Torschütze damals: Adrian Ramos.