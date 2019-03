Halbzeit in Barcelona

Zur Pause hält Hertha das 0:0. Barcelona stand mehrmals dicht vor dem Führungstor, scheiterte aber entweder an Luis Klatte, einem Verteidiger oder den eigenen Nerven.



Hertha lauerte lange nur auf Konter, schob in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit aber auch etwas offensiver raus und setzte sich ab und an sogar kurz in der Halbzeit des Gegners fest.