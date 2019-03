Wie die Profis, so die zweite Mannschaft

Das Regionalliga-Team von Hertha BSC hat sein Heimspiel am Sonntagmittag gegen Bischofswerda mit 2:1 gewonnen. In der Startelf standen drei Profis, die schon am Samstag in der Bundesliga im Kader standen: Javairo Dilrosun, Palko Dardai und Florian Baak. Letzterer kam gegen Mainz ja sogar zu einem Kurzeinsatz. Die Tore für Hertha BSC II erzielte Anthony Roczen.