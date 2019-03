Personalpuzzle: Auch Skjelbred muss passen Trainer Pal Dardai fehlen im Heimspiel gegen Mainz 05 neben dem rotgesperrten Karim Rekik eine Reihe von Spielern. Vladimir Darida, Marvin Plattenhardt, Peter Pekarik, Derrick Luckassen und Pascal Köpke sind noch nicht fit. Auch der angeschlagene Mittelfeld-Abräumer Per Skjelbred muss passen. Hertha wartet in der Rückrunde noch auf den ersten Heimsieg. Verlieren die auf Rang zehn stehenden Berliner, würde Mainz in der Tabelle vorbeiziehen. (mit dpa)