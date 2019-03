Dardai will in die Kirche gehen Nach dem entscheidenden Eigentor seines Kapitäns Vedad Ibisevic erwog Hertha-Trainer Pal Dardai, auf die Hilfe von höheren Mächten zu setzen. „Wir als Mannschaft müssen, glaube ich, langsam in die Kirche gehen. Was wir für Tore bekommen, das ist wirklich hart“, sagte der 42-Jährige mit einem Schmunzeln nach dem unglücklichen 1:2 am Samstag beim SC Freiburg. Nur eine Woche nach dem Missgeschick von Verteidiger Niklas Stark unterlief schon wieder einem Hertha-Profi ein Eigentor. (dpa)