Lustenberger verdrängt Maier auf die Bank

Etwas überraschend sitzt Arne Maier nur auf der Bank. Seinen Platz in der Doppelsechs nimmt Fabian Lustenberger ein. Maier hat in dieser Saison immer von Anfang an gespielt. Am elften Spieltag der Vorsaison ist er zum letzten Mal eingewechselt worden.